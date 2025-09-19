Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. "Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле.
"Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.
Заголовок открываемого материала