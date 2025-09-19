https://1prime.ru/20250919/koreya--862485060.html
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД - 19.09.2025, ПРАЙМ
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T09:30+0300
2025-09-19T09:30+0300
2025-09-19T09:30+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
рф
сеул
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. "Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.
https://1prime.ru/20250917/pshenitsa-862372230.html
южная корея
рф
сеул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, южная корея, рф, сеул, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, СЕУЛ, МИД
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
Чо Хён: Южная Корея не планирует вводить новые санкции против России