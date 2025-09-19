Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Южной Кореи оценил возможность сотрудничества с Россией по СМП - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Южной Кореи оценил возможность сотрудничества с Россией по СМП
экономика
россия
южная корея
украина
рф
СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея надеется на восстановление в будущем проектов с РФ по Северному морскому пути (СМП) после окончания украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. Министр отметил, что использование Северного морского пути является "важным новым торговым направлением" не только для Южной Кореи, но и для ряда других стран, включая европейские государства. Поэтому Республика Корея активно участвовала в вопросах, связанных с СМП и освоением Арктики, но после начала кризиса на Украине все проекты "фактически оказались в замороженном состоянии". "Я надеюсь, что конфликт в Украине как можно скорее завершится, и мы сможем вновь вернуться к вопросам Северного морского пути", - заявил Чо Хён.
россия, южная корея, украина, рф
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, УКРАИНА, РФ
09:31 19.09.2025
 
Глава МИД Южной Кореи оценил возможность сотрудничества с Россией по СМП

Чо Хён: Южная Корея надеется на восстановление проектов с Россией по Севморпути

Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея надеется на восстановление в будущем проектов с РФ по Северному морскому пути (СМП) после окончания украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле.
Министр отметил, что использование Северного морского пути является "важным новым торговым направлением" не только для Южной Кореи, но и для ряда других стран, включая европейские государства. Поэтому Республика Корея активно участвовала в вопросах, связанных с СМП и освоением Арктики, но после начала кризиса на Украине все проекты "фактически оказались в замороженном состоянии".
"Я надеюсь, что конфликт в Украине как можно скорее завершится, и мы сможем вновь вернуться к вопросам Северного морского пути", - заявил Чо Хён.
21.08.2025
Эксперт спрогнозировал объем торговли РФ и Индии по СМП и МТК "Север-Юг"
21 августа, 14:29
 
