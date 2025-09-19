https://1prime.ru/20250919/koreya--862486049.html

Глава МИД Южной Кореи оценил возможность сотрудничества с Россией по СМП

СЕУЛ, 19 сен - ПРАЙМ. Южная Корея надеется на восстановление в будущем проектов с РФ по Северному морскому пути (СМП) после окончания украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. Министр отметил, что использование Северного морского пути является "важным новым торговым направлением" не только для Южной Кореи, но и для ряда других стран, включая европейские государства. Поэтому Республика Корея активно участвовала в вопросах, связанных с СМП и освоением Арктики, но после начала кризиса на Украине все проекты "фактически оказались в замороженном состоянии". "Я надеюсь, что конфликт в Украине как можно скорее завершится, и мы сможем вновь вернуться к вопросам Северного морского пути", - заявил Чо Хён.

