ВТБ будет бороться за регулярность выплаты дивидендов, заявил Костин - 19.09.2025
ВТБ будет бороться за регулярность выплаты дивидендов, заявил Костин
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ВТБ будет бороться за то, чтобы выплата дивидендов стала регулярной, сказал глава банка Андрей Костин. "Мы уверены, что выплата дивидендов в этом году серьезно повлияла на интересы наших инвесторов, безусловно. Она была на очень высоком уровне и мы, конечно, нацелены и считаем необходимым для банка, чтобы дивиденды выплачивались регулярно. Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составили 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.
финансы, россия, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ
15:56 19.09.2025
 
ВТБ будет бороться за регулярность выплаты дивидендов, заявил Костин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - 19.09.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ВТБ будет бороться за то, чтобы выплата дивидендов стала регулярной, сказал глава банка Андрей Костин.
"Мы уверены, что выплата дивидендов в этом году серьезно повлияла на интересы наших инвесторов, безусловно. Она была на очень высоком уровне и мы, конечно, нацелены и считаем необходимым для банка, чтобы дивиденды выплачивались регулярно. Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составили 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам.
Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.
