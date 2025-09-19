https://1prime.ru/20250919/kostin-862515226.html

ВТБ будет бороться за регулярность выплаты дивидендов, заявил Костин

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ВТБ будет бороться за то, чтобы выплата дивидендов стала регулярной, сказал глава банка Андрей Костин. "Мы уверены, что выплата дивидендов в этом году серьезно повлияла на интересы наших инвесторов, безусловно. Она была на очень высоком уровне и мы, конечно, нацелены и считаем необходимым для банка, чтобы дивиденды выплачивались регулярно. Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составили 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.

