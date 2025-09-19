Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран - 19.09.2025
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран
Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. | 19.09.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский. В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.
10:40 19.09.2025
 
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран

Делегация послов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыла с визитом в Крым

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
"В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский.
В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Правительство профинансирует ремонт автодороги "Новороссия" в Крым
Вчера, 15:16
 
