В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран

2025-09-19T10:40+0300
2025-09-19T10:40+0300
2025-09-19T10:40+0300
политика
туризм
мировая экономика
крым
симферополь
мали
мид рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский. В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.
