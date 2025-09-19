https://1prime.ru/20250919/lavrov-862497459.html

Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Центральной Азии в совокупности превышает 45 миллиардов долларов, а наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика и цифровизация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров государств центральноазиатского региона. Наш совокупный товарооборот с ними превышает 45 миллиардов долларов в год", - сказал Лавров на заседании Делового совета при дипведомстве. Министр отметил, что в регионе работают порядка 24 тысяч компаний с российским капиталом, реализуются совместные проекты, а также растет доля расчетов в нацвалютах и улучшается транспортно-логистическая инфраструктура. "В соседних с нами странах, в Центральной Азии, существует устойчивый интерес к привлечению российских предприятий для стимулирования деловой активности, что также способствует углублению экономической интеграции в соответствии с договоренностями, которые достигаются на уровне президентов и глав правительств", - подчеркнул он. По словам Лаврова, центральноазиатские партнеры приветствуют расширение российского участия в инфраструктурных проектов. Министр добавил, что в регионе весьма востребованы современные российские технологии и оборудование. Он указал, что наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленность, цифровизация как с точки зрения предполагаемой отдачи инвестиций, так и с точки зрения реального развития этих отраслей в Центральной Азии. С учетом современных веяний, особое место принадлежит в сфере добычи и переработки критически важных сырьевых материалов, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, заключил Лавров.

центральная азия

россия, мировая экономика, центральная азия, сергей лавров, мид рф