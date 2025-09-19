https://1prime.ru/20250919/lavrov-862497459.html
Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии
Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии - 19.09.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии
Товарооборот России со странами Центральной Азии в совокупности превышает 45 миллиардов долларов, а наиболее перспективными направлениями являются энергетика,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:51+0300
2025-09-19T11:51+0300
2025-09-19T11:51+0300
экономика
россия
мировая экономика
центральная азия
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002931_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_7e62fd8ee0952b3224210cb3cd3f0f1f.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Центральной Азии в совокупности превышает 45 миллиардов долларов, а наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика и цифровизация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров государств центральноазиатского региона. Наш совокупный товарооборот с ними превышает 45 миллиардов долларов в год", - сказал Лавров на заседании Делового совета при дипведомстве. Министр отметил, что в регионе работают порядка 24 тысяч компаний с российским капиталом, реализуются совместные проекты, а также растет доля расчетов в нацвалютах и улучшается транспортно-логистическая инфраструктура. "В соседних с нами странах, в Центральной Азии, существует устойчивый интерес к привлечению российских предприятий для стимулирования деловой активности, что также способствует углублению экономической интеграции в соответствии с договоренностями, которые достигаются на уровне президентов и глав правительств", - подчеркнул он. По словам Лаврова, центральноазиатские партнеры приветствуют расширение российского участия в инфраструктурных проектов. Министр добавил, что в регионе весьма востребованы современные российские технологии и оборудование. Он указал, что наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленность, цифровизация как с точки зрения предполагаемой отдачи инвестиций, так и с точки зрения реального развития этих отраслей в Центральной Азии. С учетом современных веяний, особое место принадлежит в сфере добычи и переработки критически важных сырьевых материалов, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, заключил Лавров.
https://1prime.ru/20250918/rossiya-862465035.html
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002931_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f0c1a477d7241e81f713e381f5ee8f3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, центральная азия, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров рассказал о товарообороте России со странами Центральной Азии
Лавров: товарооборот России со странами Центральной Азии превышает $45 миллиардов
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Центральной Азии в совокупности превышает 45 миллиардов долларов, а наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика и цифровизация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров государств центральноазиатского региона. Наш совокупный товарооборот с ними превышает 45 миллиардов долларов в год", - сказал Лавров
на заседании Делового совета при дипведомстве.
Министр отметил, что в регионе работают порядка 24 тысяч компаний с российским капиталом, реализуются совместные проекты, а также растет доля расчетов в нацвалютах и улучшается транспортно-логистическая инфраструктура.
"В соседних с нами странах, в Центральной Азии
, существует устойчивый интерес к привлечению российских предприятий для стимулирования деловой активности, что также способствует углублению экономической интеграции в соответствии с договоренностями, которые достигаются на уровне президентов и глав правительств", - подчеркнул он.
По словам Лаврова, центральноазиатские партнеры приветствуют расширение российского участия в инфраструктурных проектов. Министр добавил, что в регионе весьма востребованы современные российские технологии и оборудование.
Он указал, что наиболее перспективными направлениями являются энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленность, цифровизация как с точки зрения предполагаемой отдачи инвестиций, так и с точки зрения реального развития этих отраслей в Центральной Азии.
С учетом современных веяний, особое место принадлежит в сфере добычи и переработки критически важных сырьевых материалов, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, заключил Лавров.
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией