Литва оборвала все ЛЭП на границе с Россией
Литва оборвала все ЛЭП на границе с Россией
2025-09-19T19:28+0300
литва
эстония
латвия
александр новак
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Литва убрала все линии электропередач, соединявшие её с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовской энергокомпании Litgrid."Мы удалили провода всех линий, которые пересекали границу между Литвой и Калининградом. Это не только полноценное исключение физических линий, но и символ нашей полной интеграции в энергосистемы континентальной Европы", — отметил руководитель Litgrid Рокас Масюлис. По его словам, этот шаг усиливает "энергетическую независимость" Литвы. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из энергосистемы БРЭЛЛ, которая носит название по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Своё решение о выходе прибалтийские операторы электросистем официально сообщили России и Белоруссии в июле 2024 года. Вице-премьер России Александр Новак сообщал, что для пользователей электросистем России и Калининградской области это отключение прошло незаметно и на стоимость электроэнергии не повлияло.
