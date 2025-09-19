Литва оборвала все ЛЭП на границе с Россией

https://1prime.ru/20250919/litva-862528203.html

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Литва убрала все линии электропередач, соединявшие её с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовской энергокомпании Litgrid."Мы удалили провода всех линий, которые пересекали границу между Литвой и Калининградом. Это не только полноценное исключение физических линий, но и символ нашей полной интеграции в энергосистемы континентальной Европы", — отметил руководитель Litgrid Рокас Масюлис. По его словам, этот шаг усиливает "энергетическую независимость" Литвы. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из энергосистемы БРЭЛЛ, которая носит название по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Своё решение о выходе прибалтийские операторы электросистем официально сообщили России и Белоруссии в июле 2024 года. Вице-премьер России Александр Новак сообщал, что для пользователей электросистем России и Калининградской области это отключение прошло незаметно и на стоимость электроэнергии не повлияло.

