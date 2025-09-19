https://1prime.ru/20250919/magate-862476937.html

МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд", - написал постпред в в своем аккаунте в соцсети Х. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.

2025

