Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250919/magate-862476937.html
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся - 19.09.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T00:49+0300
2025-09-19T00:49+0300
энергетика
экономика
россия
вена
украина
рф
михаил ульянов
магатэ
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862476937.jpg?1758232151
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд", - написал постпред в в своем аккаунте в соцсети Х. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
вена
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вена, украина, рф, михаил ульянов, магатэ, ес, оон
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Вена, УКРАИНА, РФ, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, ЕС, ООН
00:49 19.09.2025
 
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию при рекордном числе воздержавшихся

Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Украине принята при рекордном числе воздержавшихся

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд", - написал постпред в в своем аккаунте в соцсети Х.
Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США.
За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ).
В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯВенаУКРАИНАРФМихаил УльяновМАГАТЭЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала