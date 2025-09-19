https://1prime.ru/20250919/makron-862496594.html
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, поставив интересы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским выше, чем благосостояние французского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании более 300 человек в ходе массовых манифестаций по всей стране против мер жесткой экономии. "Макрон, поставив интересы неонациста Зеленского на первое место, пошел на предательство интересов Франции, что закономерно привело процветающую страну к тяжелейшему экономическому и политическому кризису", - сказал Шеремет. По его словам, Макрон фактически превратил Францию в филиал "украинского гестапо", где физическое уничтожение инакомыслия и публичное избиение детей, женщин и стариков откормленными полицейскими стало обыденной нормой. "Все это говорит об одном - Макрон собственноручно разбил красивую витрину иллюзорной демократии, которой он так часто любил поучать международное сообщество. Он стал главным европейским диктатором, превратившим Францию в полицейское государство, оказавшееся под его тщедушной пятой. Сегодня жителей Франции обуревают революционные настроения и праведный гнев в стремлении вернуть себе былую свободу и справедливость", - добавил депутат.
