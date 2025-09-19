Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250919/makron-862496594.html
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, поставив интересы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским выше, чем благосостояние французского... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:38+0300
2025-09-19T11:38+0300
политика
общество
мировая экономика
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
госдума
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, поставив интересы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским выше, чем благосостояние французского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании более 300 человек в ходе массовых манифестаций по всей стране против мер жесткой экономии. "Макрон, поставив интересы неонациста Зеленского на первое место, пошел на предательство интересов Франции, что закономерно привело процветающую страну к тяжелейшему экономическому и политическому кризису", - сказал Шеремет. По его словам, Макрон фактически превратил Францию в филиал "украинского гестапо", где физическое уничтожение инакомыслия и публичное избиение детей, женщин и стариков откормленными полицейскими стало обыденной нормой. "Все это говорит об одном - Макрон собственноручно разбил красивую витрину иллюзорной демократии, которой он так часто любил поучать международное сообщество. Он стал главным европейским диктатором, превратившим Францию в полицейское государство, оказавшееся под его тщедушной пятой. Сегодня жителей Франции обуревают революционные настроения и праведный гнев в стремлении вернуть себе былую свободу и справедливость", - добавил депутат.
https://1prime.ru/20250918/makron-862476087.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1580:1185_1920x0_80_0_0_9d409e71ba8701ab4b4f1fc5a4a6ad97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, госдума, мвд
Политика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Госдума, МВД
11:38 19.09.2025
 
В Госдуме обвинили Макрона в предательстве Франции

Депутат Шеремет: Макрон поставил интересы Зеленского выше благосостояния Франции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, поставив интересы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским выше, чем благосостояние французского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании более 300 человек в ходе массовых манифестаций по всей стране против мер жесткой экономии.
"Макрон, поставив интересы неонациста Зеленского на первое место, пошел на предательство интересов Франции, что закономерно привело процветающую страну к тяжелейшему экономическому и политическому кризису", - сказал Шеремет.
По его словам, Макрон фактически превратил Францию в филиал "украинского гестапо", где физическое уничтожение инакомыслия и публичное избиение детей, женщин и стариков откормленными полицейскими стало обыденной нормой.
"Все это говорит об одном - Макрон собственноручно разбил красивую витрину иллюзорной демократии, которой он так часто любил поучать международное сообщество. Он стал главным европейским диктатором, превратившим Францию в полицейское государство, оказавшееся под его тщедушной пятой. Сегодня жителей Франции обуревают революционные настроения и праведный гнев в стремлении вернуть себе былую свободу и справедливость", - добавил депутат.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
"Одержим Зеленским": на Западе резко высказались о Макроне
Вчера, 23:59
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГосдумаМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала