Мантуров оценил преимущества российского ОПК
Мантуров оценил преимущества российского ОПК - 19.09.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил преимущества российского ОПК
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что его разработки – это сочетание инноваций, надёжности и... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:17+0300
2025-09-19T10:17+0300
2025-09-19T10:17+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что его разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. День оружейника ежегодно отмечается в России 19 сентября. Мантуров поздравил с праздником работников и ветеранов ОПК. "Создание вооружения – это не просто техническая задача. Это искусство, в котором объединяются точные расчёты, глубокие научные знания и поистине творческое мышление. Благодаря вам российский ОПК сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что наши разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства РФ. Он также поблагодарил работников ОПК за самоотверженный труд, смелость, верность профессии и способность находить решения для самых сложных задач.
Мантуров оценил преимущества российского ОПК
Мантуров: российский ОПК сохраняет лидирующие позиции в мире