Мантуров оценил преимущества российского ОПК - 19.09.2025
Мантуров оценил преимущества российского ОПК
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что его разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. День оружейника ежегодно отмечается в России 19 сентября. Мантуров поздравил с праздником работников и ветеранов ОПК. "Создание вооружения – это не просто техническая задача. Это искусство, в котором объединяются точные расчёты, глубокие научные знания и поистине творческое мышление. Благодаря вам российский ОПК сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что наши разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства РФ. Он также поблагодарил работников ОПК за самоотверженный труд, смелость, верность профессии и способность находить решения для самых сложных задач.
10:17 19.09.2025
 
Мантуров оценил преимущества российского ОПК

Мантуров: российский ОПК сохраняет лидирующие позиции в мире

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что его разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
День оружейника ежегодно отмечается в России 19 сентября. Мантуров поздравил с праздником работников и ветеранов ОПК.
"Создание вооружения – это не просто техническая задача. Это искусство, в котором объединяются точные расчёты, глубокие научные знания и поистине творческое мышление. Благодаря вам российский ОПК сохраняет лидирующие позиции в мире, доказывая, что наши разработки – это сочетание инноваций, надёжности и технологического совершенства", - приводятся слова Мантурова на сайте правительства РФ.
Он также поблагодарил работников ОПК за самоотверженный труд, смелость, верность профессии и способность находить решения для самых сложных задач.
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
09:55
 
Вооружения РОССИЯ Промышленность РФ Денис Мантуров
 
 
