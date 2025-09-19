https://1prime.ru/20250919/med--862484385.html
Стоимость меди растет в пятницу утром
Стоимость меди растет в пятницу утром - 19.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет в пятницу утром
Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, но неделю может завершить в слабом минусе, свидетельствуют данные торгов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T09:05+0300
2025-09-19T09:05+0300
2025-09-19T09:05+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, но неделю может завершить в слабом минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,25% - до 4,612 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно снизились примерно на 0,8%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,56%, до 9 940 долларов, алюминия росла на 0,06%, до 2 684,5 доллара, стоимость цинка опускалась на 0,92%, до 2 916,5 доллара. На этой неделе мировые рынки оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервно системы США, по итогам которого впервые с конца прошлого года регулятор принял решение понизить учетную ставку - до 4-4,25%. Эти решения отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.
https://1prime.ru/20250918/med-862417479.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Стоимость меди растет в пятницу утром
Медь дорожает, но неделю может завершить в слабом минусе
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, но неделю может завершить в слабом минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,25% - до 4,612 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом с начала недели котировки меди суммарно снизились примерно на 0,8%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,56%, до 9 940 долларов, алюминия росла на 0,06%, до 2 684,5 доллара, стоимость цинка опускалась на 0,92%, до 2 916,5 доллара.
На этой неделе мировые рынки оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервно системы США, по итогам которого впервые с конца прошлого года регулятор принял решение понизить учетную ставку - до 4-4,25%.
Эти решения отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.
Цена на медь снижается после итогов заседания ФРС США