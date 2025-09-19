https://1prime.ru/20250919/med--862484385.html

Стоимость меди растет в пятницу утром

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, но неделю может завершить в слабом минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,25% - до 4,612 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно снизились примерно на 0,8%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,56%, до 9 940 долларов, алюминия росла на 0,06%, до 2 684,5 доллара, стоимость цинка опускалась на 0,92%, до 2 916,5 доллара. На этой неделе мировые рынки оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервно системы США, по итогам которого впервые с конца прошлого года регулятор принял решение понизить учетную ставку - до 4-4,25%. Эти решения отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.

сша

