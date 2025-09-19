https://1prime.ru/20250919/mid--862499464.html

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России - 19.09.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Инцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ситуация из раза в раз повторяется как под копирку. Еще не ясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация.... Налицо очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима, а также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.

