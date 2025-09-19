Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/minfin--862514917.html
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки, внутренний рынок бриллиантов РФ достаточно большой - он оценивается в полмиллиона карат,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:53+0300
2025-09-19T15:53+0300
экономика
россия
финансы
индия
рф
алексей моисеев
владимир путин
минфин
rt
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки, внутренний рынок бриллиантов РФ достаточно большой - он оценивается в полмиллиона карат, рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы сейчас планируем перечень мер, которые будут направлены на поддержку российской огранки. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы она заняла достойное место в нашей стране. Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок", - сказал он в интервью RT. По словам замминистра, российский алмазный рынок в основном работает на экспорт, а бриллиантовый рынок работает в основном с импортом. "Даже та огранка, которая производится на территории России, — она, как правило, идет на экспорт, а ювелиры российские предпочитают работать с камнями, ограненными в других странах, в первую очередь, в Индии. Нам это не нравится — не то чтобы мы были против Индии, но мы хотим, чтобы здесь были и импортные камни из Индии, и российская огранка тоже", - добавил Моисеев. Компания "Алроса" будет изготавливать ювелирные изделия в Смоленской области, об этом ранее в сентябре сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250919/zoloto-862512756.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_77:0:1278:901_1920x0_80_0_0_a8f563a865b0650cd04bfc52e6461b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, индия, рф, алексей моисеев, владимир путин, минфин, rt, алроса
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, РФ, Алексей Моисеев, Владимир Путин, Минфин, RT, Алроса
15:53 19.09.2025
 
Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки

Моисеев: Минфин планирует поддержать российский алмазный рынок

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Бриллианты. Архивное фото
© fotolia.com / fox17
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки, внутренний рынок бриллиантов РФ достаточно большой - он оценивается в полмиллиона карат, рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы сейчас планируем перечень мер, которые будут направлены на поддержку российской огранки. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы она заняла достойное место в нашей стране. Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок", - сказал он в интервью RT.
По словам замминистра, российский алмазный рынок в основном работает на экспорт, а бриллиантовый рынок работает в основном с импортом.
"Даже та огранка, которая производится на территории России, — она, как правило, идет на экспорт, а ювелиры российские предпочитают работать с камнями, ограненными в других странах, в первую очередь, в Индии. Нам это не нравится — не то чтобы мы были против Индии, но мы хотим, чтобы здесь были и импортные камни из Индии, и российская огранка тоже", - добавил Моисеев.
Компания "Алроса" будет изготавливать ювелирные изделия в Смоленской области, об этом ранее в сентябре сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Минфин допустил рост цен на золото
15:27
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыИНДИЯРФАлексей МоисеевВладимир ПутинМинфинRTАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала