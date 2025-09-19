https://1prime.ru/20250919/minfin--862514917.html

Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки

Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки

2025-09-19T15:53+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин планирует перечень мер для поддержки российской огранки, внутренний рынок бриллиантов РФ достаточно большой - он оценивается в полмиллиона карат, рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы сейчас планируем перечень мер, которые будут направлены на поддержку российской огранки. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы она заняла достойное место в нашей стране. Мы оцениваем российский рынок бриллиантов примерно в полмиллиона карат, и это достаточно большой рынок", - сказал он в интервью RT. По словам замминистра, российский алмазный рынок в основном работает на экспорт, а бриллиантовый рынок работает в основном с импортом. "Даже та огранка, которая производится на территории России, — она, как правило, идет на экспорт, а ювелиры российские предпочитают работать с камнями, ограненными в других странах, в первую очередь, в Индии. Нам это не нравится — не то чтобы мы были против Индии, но мы хотим, чтобы здесь были и импортные камни из Индии, и российская огранка тоже", - добавил Моисеев. Компания "Алроса" будет изготавливать ювелирные изделия в Смоленской области, об этом ранее в сентябре сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

