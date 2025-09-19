Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь - 19.09.2025
Минпромторг предложил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь
Минпромторг предложил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность предоставления отсрочки на три месяца уплаты акциза на жидкую сталь, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье для российских металлургов, сообщили РИА Новости в министерстве. "По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний, рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырьё", - рассказали в ведомстве. С 1 января ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды была увеличена до 6,7% с 4,8%. Что же касается акциза на сталь, то он действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце августа провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли. Тогда он поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать идеи крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей. Минфин РФ тем временем не поддержал повышение цены отсечения для расчета акциза на жидкую сталь для вертикально интегрированных металлургических компаний, так как бюджетная ситуация не позволяет сейчас это сделать, об этом ранее в сентябре заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
13:05 19.09.2025
 
Минпромторг предложил отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность предоставления отсрочки на три месяца уплаты акциза на жидкую сталь, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье для российских металлургов, сообщили РИА Новости в министерстве.
"По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний, рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырьё", - рассказали в ведомстве.
С 1 января ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды была увеличена до 6,7% с 4,8%.
Что же касается акциза на сталь, то он действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь для поддержки электрометаллургических предприятий, а также о приостановлении его уплаты для предприятий, открывающих новые производства.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце августа провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли.
Тогда он поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать идеи крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей.
Минфин РФ тем временем не поддержал повышение цены отсечения для расчета акциза на жидкую сталь для вертикально интегрированных металлургических компаний, так как бюджетная ситуация не позволяет сейчас это сделать, об этом ранее в сентябре заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
