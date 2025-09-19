Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила ввести санкции против платежной системы "Мир" - 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против платежной системы "Мир"
Еврокомиссия предлагает внести в 19-й пакет санкций против России санкции против российской платежной системы "Мир", заявила глава евродипломатии Кая Каллас
2025-09-19T15:22+0300
2025-09-19T15:22+0300
экономика
финансы
россия
кая каллас
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает внести в 19-й пакет санкций против России санкции против российской платежной системы "Мир", заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X "Мы также занимаемся российской платежной системой "Мир", - заявила она, рассуждая о "мерах против российских схем обходов санкций в третьих странах".
финансы, россия, кая каллас
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Кая Каллас
15:22 19.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает внести в 19-й пакет санкций против России санкции против российской платежной системы "Мир", заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X
"Мы также занимаемся российской платежной системой "Мир", - заявила она, рассуждая о "мерах против российских схем обходов санкций в третьих странах".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
