ЕК предложила ввести санкции против платежной системы "Мир"
ЕК предложила ввести санкции против платежной системы "Мир"
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает внести в 19-й пакет санкций против России санкции против российской платежной системы "Мир", заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X "Мы также занимаемся российской платежной системой "Мир", - заявила она, рассуждая о "мерах против российских схем обходов санкций в третьих странах".
