Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. "Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

