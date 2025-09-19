Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
вооружения
россия
промышленность
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. "Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
рф
россия, промышленность, рф, михаил мишустин
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин
© РИА Новости . Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября.
"Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Путин поддержал инициативу по расширению выдачи земель участникам СВО
