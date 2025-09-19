https://1prime.ru/20250919/mishustin--862487123.html
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября. "Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
