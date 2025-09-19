Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, какие приложения могут обезопасить детей от киберугроз - 19.09.2025, ПРАЙМ
технологии
общество
мвд
лаборатория касперского
яндекс
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Родители могут установить приложения для контроля над цифровой средой ребенка, чтобы вовремя заметить угрозу и предостеречь его, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дети регулярно сталкиваются с мошенничеством, фишингом, вредоносными сайтами и нежелательным контентом. Родительский контроль - мера профилактики, направленная на снижение рисков в цифровой среде. "В России доступны бесплатные и проверенные решения: Google family link, Kaspersky safe kids, Где мои дети, Детский аккаунт в Яндекс, Настройки "Локатор" и "Экранное время" на IOS. Эти инструменты блокируют опасный контент и управляют временем экрана, не нарушая конфиденциальности пользователей", - говорится в сообщении. Настройка занимает несколько минут, достаточно авторизоваться в личном кабинете провайдера или сервиса, активировать фильтры и установить временные ограничения. Защита начинает работать сразу на всех устройствах, подключённых к домашней сети. Уточняется, что приложения для родительского контроля нужны, чтобы вовремя заметить потенциальную угрозу и предостеречь ребенка, а не чтобы установить за ним тотальную слежку. "Второе точно ни к чему хорошему не приведет", - заметили в ведомстве.
технологии, общество , мвд, лаборатория касперского, яндекс
Технологии, Общество , МВД, Лаборатория Касперского, Яндекс
В МВД рассказали, как распознать теневую рекламу
Вчера, 09:18
 
