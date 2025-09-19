https://1prime.ru/20250919/mvd-862515796.html
В МВД предупредили о мошеннической схеме с "корпоративным приложением"
В МВД предупредили о мошеннической схеме с "корпоративным приложением" - 19.09.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о мошеннической схеме с "корпоративным приложением"
Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T16:04+0300
2025-09-19T16:04+0300
2025-09-19T16:04+0300
мошенничество
технологии
россия
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c7b919f4d118980ed297d77b552214f0.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях. "В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника", - говорится в сообщении. Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений). Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.
https://1prime.ru/20250919/mvd-862484881.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_222:0:2365:1607_1920x0_80_0_0_9afc2143566e872e47dbf7b542eede6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Общество , МВД
В МВД предупредили о мошеннической схеме с "корпоративным приложением"
МВД: мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать приложение
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях.
"В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника", - говорится в сообщении.
Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений).
Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.
В МВД рассказали, какие приложения могут обезопасить детей от киберугроз