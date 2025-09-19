https://1prime.ru/20250919/nalog-862456704.html

Финансист раскрыла новый порядок взыскания долгов с физлиц с 1 ноября

Финансист раскрыла новый порядок взыскания долгов с физлиц с 1 ноября

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Закон о о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов вступает в силу с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.По ее словам, новый порядок коснется физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам и т.п.“Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)”, - отметила она.Бесспорной задолженность считается, если налогоплательщик ее не оспаривал (не подавал заявление о перерасчете, не подавал жалобу на решение налогового органа в отношении суммы задолженности).Для принятия решения о взыскании задолженности и уведомления гражданина у налоговиков будет шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал"Госуслуги, а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.“Такой порядок должен разгрузить судебную систему, сократить количество рассматриваемых судебных дел. Он позволит сократить срок взыскания задолженности, так как взыскание в судебном порядке более длительный процесс. Следует регулярно мониторить цифровые сервисы, чтобы при необходимости оспорить долг”, - советует Леонова.

