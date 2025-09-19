Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН - 19.09.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН
2025-09-19T14:14+0300
2025-09-19T14:14+0300
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".
14:14 19.09.2025
 
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Небензя: Лавров и Рубио обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".
Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования, заявил Лавров
Вчера, 15:49
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
