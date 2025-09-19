https://1prime.ru/20250919/nebenzya-862507546.html

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

2025-09-19T14:14+0300

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".

