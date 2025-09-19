https://1prime.ru/20250919/nebenzya-862507546.html
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН - 19.09.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:14+0300
2025-09-19T14:14+0300
2025-09-19T14:14+0300
политика
россия
общество
рф
сша
нью-йорк
сергей лавров
марко рубио
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".
https://1prime.ru/20250918/lavrov-862447988.html
рф
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сша, нью-йорк, сергей лавров, марко рубио, василий небензя, оон, "веди"
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Нью-Йорк, Сергей Лавров, Марко Рубио, Василий Небензя, ООН, "Веди"
Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН
Небензя: Лавров и Рубио обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку