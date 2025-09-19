Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/novostroyka-862503008.html
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений - 19.09.2025, ПРАЙМ
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений
Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:47+0300
2025-09-19T12:47+0300
экономика
бизнес
недвижимость
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro. "Все сегменты рынка нежилых помещений в Москве продолжают снижаться по числу лотов в сделках. Наибольшее снижение спроса наблюдается в сегменте кладовых помещений. С большой вероятностью это связано с фокусировкой спроса на жилье, дорогой ипотекой, а также, возможно, на размещении денежных средств на депозитах", - говорится в сообщении. В нем указывается, что продажи машино-мест сократились на 36% - до 930, коммерческих помещений - почти на 24%, до 130. Всего, по подсчетам bnMAP.pro, продажи нежилья сократились в августе текущего года относительно августа 2024-го почти на 40% - до 1,85 тысячи.
https://1prime.ru/20250918/minfin-862440432.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, москва
Экономика, Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
12:47 19.09.2025
 
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений

Продажи кладовых помещений в новостройках Москвы упали в августе на 45%

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
Недвижимость в Москве. Архивное фото
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro.
"Все сегменты рынка нежилых помещений в Москве продолжают снижаться по числу лотов в сделках. Наибольшее снижение спроса наблюдается в сегменте кладовых помещений. С большой вероятностью это связано с фокусировкой спроса на жилье, дорогой ипотекой, а также, возможно, на размещении денежных средств на депозитах", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что продажи машино-мест сократились на 36% - до 930, коммерческих помещений - почти на 24%, до 130.
Всего, по подсчетам bnMAP.pro, продажи нежилья сократились в августе текущего года относительно августа 2024-го почти на 40% - до 1,85 тысячи.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке
Вчера, 14:10
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала