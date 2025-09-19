https://1prime.ru/20250919/novostroyka-862503008.html

В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений

В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений - 19.09.2025, ПРАЙМ

В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений

Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:47+0300

2025-09-19T12:47+0300

2025-09-19T12:47+0300

экономика

бизнес

недвижимость

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro. "Все сегменты рынка нежилых помещений в Москве продолжают снижаться по числу лотов в сделках. Наибольшее снижение спроса наблюдается в сегменте кладовых помещений. С большой вероятностью это связано с фокусировкой спроса на жилье, дорогой ипотекой, а также, возможно, на размещении денежных средств на депозитах", - говорится в сообщении. В нем указывается, что продажи машино-мест сократились на 36% - до 930, коммерческих помещений - почти на 24%, до 130. Всего, по подсчетам bnMAP.pro, продажи нежилья сократились в августе текущего года относительно августа 2024-го почти на 40% - до 1,85 тысячи.

https://1prime.ru/20250918/minfin-862440432.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, москва