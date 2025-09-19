https://1prime.ru/20250919/novostroyka-862503008.html
В новостройках Москвы снизились продажи кладовых помещений
2025-09-19T12:47+0300
экономика
бизнес
недвижимость
москва
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи кладовок в новостройках Москвы упали в августе 2025 года относительно августа прошлого года на 45% - до 790, подсчитали в bnMAP.pro. "Все сегменты рынка нежилых помещений в Москве продолжают снижаться по числу лотов в сделках. Наибольшее снижение спроса наблюдается в сегменте кладовых помещений. С большой вероятностью это связано с фокусировкой спроса на жилье, дорогой ипотекой, а также, возможно, на размещении денежных средств на депозитах", - говорится в сообщении. В нем указывается, что продажи машино-мест сократились на 36% - до 930, коммерческих помещений - почти на 24%, до 130. Всего, по подсчетам bnMAP.pro, продажи нежилья сократились в августе текущего года относительно августа 2024-го почти на 40% - до 1,85 тысячи.
москва
