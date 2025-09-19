https://1prime.ru/20250919/oman-862481706.html

В Омане оценили перспективы торговли с Россией

В Омане оценили перспективы торговли с Россией - 19.09.2025, ПРАЙМ

В Омане оценили перспективы торговли с Россией

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Торговлю России и Омана можно было бы нарастить за счёт продовольственных и промышленных товаров, и санкции вряд ли выступят серьезным препятствием для бизнеса, рассказал РИА Новости глава отдела по развитию экспорта при министерстве промышленности и торговли Омана Мадьян Мубарак Саид Аль-Балуши. "Двусторонняя торговля есть, но она все еще ограниченная. Мы надеемся ее нарастить", - сказал собеседник агентства на полях выставки Worldfood Moscow 2025. По его словам, изучение рынка РФ показало, что оманские экспортёры могли бы сфокусироваться на поставках морепродуктов. Кроме того, чиновник видит потенциал для экспорта фиников на российский рынок. "Оман, со своей стороны, может получать зерно, муку из России. В двусторонних усилиях по развитию торговли также есть фокус на металлопродукции с обеих сторон. Мы производим и удобрения. Конечно, не стали бы конкурировать в этом, но можем друг друга дополнять", - добавил он. Собеседник также отметил, что санкции создают определенные сложности, но, по его оценке, в частном секторе всегда смогут найти способ для экспорта в Россию или импорта из нее в Оман. "Думаю, нам нужно работать над инициативами, которые облегчили бы торговлю между странами в вопросах логистики, оформления", - заключил чиновник.

