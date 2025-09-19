Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО - 19.09.2025
Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО
Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО - 19.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО
Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своём поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.
россия, промышленность, рф, михаил мишустин
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин
09:49 19.09.2025
 
Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО

Мишустин заявил, что продукция ОПК показала свою эффективность в зоне СВО

© РИА Новости . Михаил Куравлев
Производство боекомплекта
Производство боекомплекта. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своём поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Путин отметил роль атомной отрасли в развитии ОПК
20 августа, 22:50
 
Вооружения РОССИЯ Промышленность РФ Михаил Мишустин
 
 
