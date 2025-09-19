https://1prime.ru/20250919/opk--862486748.html

Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО

Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО - 19.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил эффективность продукции ОПК в зоне СВО

Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T09:49+0300

2025-09-19T09:49+0300

2025-09-19T09:49+0300

вооружения

россия

промышленность

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ce948c9ff557e6bb60ac80d94f8d4a1.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своём поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.

https://1prime.ru/20250820/putin-861011543.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, михаил мишустин