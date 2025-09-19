https://1prime.ru/20250919/ozon--862507110.html

Ozon объяснил изменения правил возврата товаров для продавцов

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Изменения правил возврата товаров для продавцов Ozon, касающиеся отправления на ближайший склад маркетплейса, а не на склад продавца, позволят селлерам экономить на логистике и тарифах за продажу - такой способ выбирают уже около половины продавцов, которые работают с платформой, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. В пятницу газета "Ведомости" сообщила о том, что с 1 октября Ozon изменит правила обработки возвратов товаров по модели FBS (продажи со склада продавца): то есть заказы, которые были отменены или возвращены покупателем без претензий к качеству, автоматически будут отправляться на склады маркетплейса для повторной продажи. Сейчас у FBS-продавцов есть выбор – забирать отмененные заказы и возвращенные товары к себе или отправлять их на склад Ozon, добавили в газете. Продавцы, в свою очередь, утверждают, что такие изменения приведут к увеличению непредвиденных расходов, потере контроля над товаром, а также вызывают опасения за качество возвратов. "Возврат товара на склад продавца занимает значительно больше времени, чем отправка продукции на ближайший фулфилмент Ozon. Такой подход помогает предпринимателям не только продать возвращенные товары в три раза быстрее за счет более быстрой доставки, но и сэкономить - логистика и тариф за продажу в большинстве случаев будут дешевле. … Около половины продавцов Ozon, которые торгуют со своего склада, уже успешно используют эту схему возвратов", - сказали в компании. Так, товары, которые попадут в фулфилмент, будут храниться бесплатно - для большинства категорий товаров в течение 120 дней и более. "Во время приемки возвратов на складе мы всегда проверяем товары на предмет повреждений и брака - этот процесс давно отлажен на складах Ozon. Если обнаружим, что с товаром что-то не так, сразу отправим продавцу", - добавили в компании. Если у товара не будет проблем с качеством, его вернут в продажу: по данным компании, 60% товаров со склада продаются в течение 30 дней. Продавец сможет забрать свой товар, если он не будет продан за этот срок. "Также мы учтем ряд исключений: ювелирные украшения или товары, которые нельзя хранить на складе маркетплейса (например, шины или химические удобрения), а также изделия, выполненные на заказ - как и раньше вернутся к продавцам", - добавили в Ozon.

