https://1prime.ru/20250919/ozon-862516730.html

ФАС изучит новые правила обработки возвратов товаров Ozon

ФАС изучит новые правила обработки возвратов товаров Ozon - 19.09.2025, ПРАЙМ

ФАС изучит новые правила обработки возвратов товаров Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает правила обработки возвратов товаров, вводимые Ozon с 1 октября, на предмет соответствия антимонопольному | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T16:11+0300

2025-09-19T16:11+0300

2025-09-19T16:11+0300

бизнес

россия

рф

ozon

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает правила обработки возвратов товаров, вводимые Ozon с 1 октября, на предмет соответствия антимонопольному законодательству, заявили в пресс-службе ФАС РФ. "Служба отмечает, что одной из важнейших задач в условиях цифровой трансформации экономики является защита продавцов и покупателей при работе на цифровых товарных рынках. ФАС России изучает вводимые маркетплейсом с 1 октября 2025 года изменения на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства", - сказали в пресс-службе. Если ведомство выявит нарушения, то примет меры антимонопольного реагирования. В пятницу газета "Ведомости" сообщила о том, что с 1 октября Ozon изменит правила обработки возвратов товаров по модели FBS (продажи со склада продавца): то есть заказы, которые были отменены или возвращены покупателем без претензий к качеству, автоматически будут отправляться на склады маркетплейса для повторной продажи. Сейчас у FBS-продавцов есть выбор – забирать отмененные заказы и возвращенные товары к себе или отправлять их на склад Ozon, добавили в газете. Продавцы, в свою очередь, утверждают, что такие изменения приведут к увеличению непредвиденных расходов, потере контроля над товаром, а также вызывают опасения за качество возвратов. В Ozon при этом сообщили РИА Новости, что изменения правил возврата товаров позволят селлерам экономить на логистике и тарифах за продажу, а вариант возврата на ближайший склад маркетплейса выбирают уже около половины продавцов, которые работают с платформой. С 1 октября 2026 года вступает в силу разработанный правительством закон о регулировании платформенной экономики, который вводит новые обязанности для маркетплейсов и регулирует взаимоотношения между участниками процесса.

https://1prime.ru/20250919/ozon--862507110.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ozon, ведомости