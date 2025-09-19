https://1prime.ru/20250919/paksh-862505470.html
Россия и Венгрия обсудили строительство АЭС "Пакш-2"
Россия и Венгрия обсудили строительство АЭС "Пакш-2" - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Венгрия обсудили строительство АЭС "Пакш-2"
На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:30+0300
2025-09-19T13:30+0300
2025-09-19T13:45+0300
энергетика
газ
венгрия
вена
петер сийярто
росатом
магатэ
пакш-2
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация."Росатом" принял участие в 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей с 15 по 19 сентября в Вене."В рамках встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсуждался статус строительства АЭС "Пакш-2". Основное внимание уделялось подготовительным работам к заливке первого бетона и текущему прогрессу выполнения проекта. В ходе встречи стороны выразили обоюдную приверженность к успешному завершению проекта АЭС "Пакш-2", - говорится в сообщении.Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.Кроме того, в Вене также прошла встреча с делегацией Индии, которая была посвящена расширению сотрудничества в области мирного атома."Росатом" предлагает Индии совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности, учитывая развитые индустриальные возможности Индии. Стороны обсудили текущее строительство четырех энергоблоков второй и третьей очереди АЭС "Куданкулам" в рамках межправительственного соглашения, а также потенциал расширения сотрудничества и серийного строительства в Индии АЭС большой и малой мощности по российскому дизайну", - отмечает "Росатом".Суд ЕС 11 сентября отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Это решение суда ЕС не установило никаких нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил тогда венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решение суда. Вердикт суда никоим образом не ограничивает и не замедляет проект АЭС "Пакш-2", напротив, в последнее время он ускорился, подчернул в свою очередь Сийярто.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
https://1prime.ru/20250918/aes-862462916.html
венгрия
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, вена, петер сийярто, росатом, магатэ, пакш-2
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Вена, Петер Сийярто, Росатом, МАГАТЭ, Пакш-2
Россия и Венгрия обсудили строительство АЭС "Пакш-2"
«Росатом» обсудил с главой МИД Венгрии строительство АЭС «Пакш-2»
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация.
"Росатом
" принял участие в 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ
, проходившей с 15 по 19 сентября в Вене
.
"В рамках встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
обсуждался статус строительства АЭС "Пакш-2". Основное внимание уделялось подготовительным работам к заливке первого бетона и текущему прогрессу выполнения проекта. В ходе встречи стороны выразили обоюдную приверженность к успешному завершению проекта АЭС "Пакш-2", - говорится в сообщении.
Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.
Кроме того, в Вене также прошла встреча с делегацией Индии
, которая была посвящена расширению сотрудничества в области мирного атома.
"Росатом" предлагает Индии совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности, учитывая развитые индустриальные возможности Индии. Стороны обсудили текущее строительство четырех энергоблоков второй и третьей очереди АЭС "Куданкулам" в рамках межправительственного соглашения, а также потенциал расширения сотрудничества и серийного строительства в Индии АЭС большой и малой мощности по российскому дизайну", - отмечает "Росатом".
Суд ЕС
11 сентября отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2
". Это решение суда ЕС не установило никаких нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил тогда венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решение суда. Вердикт суда никоим образом не ограничивает и не замедляет проект АЭС "Пакш-2", напротив, в последнее время он ускорился, подчернул в свою очередь Сийярто.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш
" расположена в 100 километрах от Будапешта
и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
Работы по расширению АЭС "Пакш" ведутся в плановом режиме, сообщил МИД