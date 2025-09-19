https://1prime.ru/20250919/panda-862303246.html

Российский бизнес придумал, как занять денег у Китая

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Панда-облигации — один из инструментов, который может занять заметное место в новой архитектуре международных заимствований. Речь идёт о ценных бумагах иностранных эмитентов, номинированных в юанях и размещаемых на внутреннем китайском рынке. Для компаний из стран, чьё присутствие на западных рынках капитала ограничено санкциями и политикой, панда-формат открывает доступ к обширной базе китайских инвесторов и позволяет диверсифицировать валюту заимствований. Для самого Китая это часть стратегии интернационализации юаня и укрепления его позиций как резервной валюты.Глобальный контекст благоприятствует росту интереса к подобным инструментам. На Западе стоимость заимствований остаётся высокой: доходности американских трежерис и европейских гособлигаций за последние два года значительно выросли вследствие агрессивного повышения ставок центробанками, борьбы с инфляцией и хронических бюджетных дефицитов. Инвесторы ищут не только доходность, но и защиту от валютных и геополитических рисков. На этом фоне Китай, несмотря на собственные экономические вызовы, выглядит относительно спокойной гаванью: Народный банк Китая проводит более мягкую политику, ставки остаются умеренными, а правительство продолжает стимулировать внутренний спрос и поддерживать отдельные сектора.Китайский долговой рынок в последние месяцы переживает интересные изменения. Доходности 10-летних гособлигаций КНР поднялись к уровням, невиданным с конца 2024 года, приблизившись к отметке 1,8–1,9%. Это отражает оживление промышленной активности, рост цен производителей и ожидания сворачивания части стимулов. Однако в экономике сохраняются дефляционные риски, а рынок недвижимости остаётся уязвимым. Поэтому баланс между стимулированием и сдерживанием перегрева в Китае будет определять траекторию доходностей и спроса на новые выпуски.Россия на этом фоне проявляет активный интерес к юаневому фондированию. Потеряв доступ к западным рынкам капитала, российские корпорации и государственные структуры ищут альтернативы. В числе потенциальных эмитентов панда-облигаций называют Росатом и "Газпром". Для первого выпуск юаневых бумаг мог бы органично вписаться в международные проекты в атомной энергетике, где Китай выступает ключевым партнёром. "Газпром", получивший недавно высший рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan, также рассматривает возможность выхода на этот рынок. Власти России параллельно обсуждают развитие инфраструктуры для обращения юаневых облигаций внутри страны, что должно упростить доступ китайских инвесторов к российскому долгу.Ключевой вопрос — стоимость заимствований. Рублёвый рынок сегодня дорог: доходности 10-летних ОФЗ находятся в районе 13,5–14%, а корпоративные выпуски обходятся компаниям ещё дороже. Для сравнения, доходности китайских 10-летних гособлигаций остаются около 1,8–1,9%. Разница колоссальна, но она не означает, что российские эмитенты смогут занять в Китае по столь низким ставкам. Премия за страновой и санкционный риск, меньшая ликвидность вторичного рынка и необходимость соответствовать требованиям китайских регуляторов делают задачу сложнее.Исторический прецедент показывает возможный диапазон. В 2017 году UC Rusal разместил панда-облигации с купонной ставкой около 5,5% годовых по трёхлетнему выпуску. Сегодня, при повышенном страновом риске, ставки для российских эмитентов вряд ли окажутся ниже. Более реалистично ожидать диапазон в 3–5% для государственных корпораций с высоким рейтингом и политической поддержкой, и 4–6% и выше для более длинных или менее приоритетных размещений. Даже такие уровни будут заметно ниже рублёвых доходностей, что создаёт экономический смысл в выпуске.Однако выгода не ограничивается процентной ставкой. Для российских компаний панда-облигации — это ещё и способ естественного хеджа валютных потоков: расчёты с китайскими контрагентами в юанях становятся всё более распространёнными, и долговое финансирование в той же валюте позволяет снизить курсовые риски.В то же время хеджирование обратно в рубль может съесть часть выгоды, поэтому структура проектов и экспортных контрактов будет определять, насколько рационален выпуск для конкретного эмитента. Для Китая такие размещения — не только инвестиционная возможность, но и часть стратегии. Участие в финансировании стратегических российских компаний укрепляет энергетическое и технологическое сотрудничество, а также повышает статус юаня как валюты международных сделок. Но и излишние риски Китаю не нужны: регуляторы внимательно следят за санкционными аспектами и могут ограничивать доступ к рынку для компаний, чьи бумаги могут вызвать осложнения во внешней политике.Таким образом, панда-облигации становятся точкой пересечения глобальных тенденций и региональных интересов. Для России это шанс диверсифицировать источники финансирования и снизить стоимость заимствований по сравнению с рублём, для Китая — возможность продвигать юань как международную валюту. Итоговые ставки будут зависеть от баланса интересов, уровня политической поддержки, текущего состояния китайской экономики и готовности инвесторов учитывать страновой риск. Но уже сейчас очевидно, что этот инструмент может сыграть важную роль в формировании новой модели российско-китайского финансового взаимодействия.Автор - Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

