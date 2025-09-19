Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина - 19.09.2025
Происшествия
В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина
В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина
происшествия
бизнес
россия
санкт-петербург
эквадор
латинская америка
фсб
санкт-петербург
эквадор
латинская америка
бизнес, россия, санкт-петербург, эквадор, латинская америка, фсб
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЭКВАДОР, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ФСБ
09:58 19.09.2025 (обновлено: 10:05 19.09.2025)
 
В Петербурге обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина

В порту Петербурга изъяли партию кокаина на 20 миллиардов рублей

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В порту Санкт-Петербурга обнаружен контейнер с 1,5 тоннами кокаина, прибывший на судне из Эквадора, стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта города Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне "Cool Emerald" из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", - говорится в релизе.
Уточняется, что оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей.
По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание всех участников наркотрафика", - добавили в ФСБ.
Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина
21 июля, 21:32
 
