https://1prime.ru/20250919/poezda-862479287.html

На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов

На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов - 19.09.2025, ПРАЙМ

На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов

Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T04:37+0300

2025-09-19T04:37+0300

2025-09-19T04:37+0300

бизнес

россия

москва

владивосток

благовещенск

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479287.jpg?1758245876

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали. "Девятнадцатого сентября на участке Сковородино-Шимановская Забайкальской железной дороги по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток, №81 сообщением Тында - Благовещенск, №10 сообщением Москва – Владивосток, №9 сообщением Владивосток - Москва, №392 сообщением Чита - Благовещенск. Максимальное время задержки – 3 часа 53 минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что поезда уже продолжают движение по маршруту. ОАО "РЖД" предпринимает все меры для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.

москва

владивосток

благовещенск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, владивосток, благовещенск, ржд