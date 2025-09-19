Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
04:37 19.09.2025
 
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали.
"Девятнадцатого сентября на участке Сковородино-Шимановская Забайкальской железной дороги по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток, №81 сообщением Тында - Благовещенск, №10 сообщением Москва – Владивосток, №9 сообщением Владивосток - Москва, №392 сообщением Чита - Благовещенск. Максимальное время задержки – 3 часа 53 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда уже продолжают движение по маршруту. ОАО "РЖД" предпринимает все меры для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.
 
Заголовок открываемого материала