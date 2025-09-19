https://1prime.ru/20250919/poezda-862479287.html
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов - 19.09.2025, ПРАЙМ
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T04:37+0300
2025-09-19T04:37+0300
2025-09-19T04:37+0300
бизнес
россия
москва
владивосток
благовещенск
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479287.jpg?1758245876
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали.
"Девятнадцатого сентября на участке Сковородино-Шимановская Забайкальской железной дороги по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток, №81 сообщением Тында - Благовещенск, №10 сообщением Москва – Владивосток, №9 сообщением Владивосток - Москва, №392 сообщением Чита - Благовещенск. Максимальное время задержки – 3 часа 53 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда уже продолжают движение по маршруту. ОАО "РЖД" предпринимает все меры для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.
москва
владивосток
благовещенск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, владивосток, благовещенск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Благовещенск, РЖД
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
На Забайкальской железной дороге задержали пять поездов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Пять пассажирских поездов по техническим причинам задержали на участке Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба магистрали.
"Девятнадцатого сентября на участке Сковородино-Шимановская Забайкальской железной дороги по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва - Владивосток, №81 сообщением Тында - Благовещенск, №10 сообщением Москва – Владивосток, №9 сообщением Владивосток - Москва, №392 сообщением Чита - Благовещенск. Максимальное время задержки – 3 часа 53 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда уже продолжают движение по маршруту. ОАО "РЖД" предпринимает все меры для ввода поездов в график, добавили в пресс-службе.