Политика
В Польше заявили об обнаружении предполагаемых обломков ракеты
2025-09-19T09:40+0300
2025-09-19T09:40+0300
ВАРШАВА, 19 сен – ПРАЙМ. Военная жандармерия Польши заявила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, как утверждает, предположительно, обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника. "Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник", — утверждается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х. На объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза. По утверждению агентства IAR, обломки обнаружил владелец поля. Он сразу же сообщил о находке в полицию. Территория оцеплена.
польша
общество , польша
Политика, Общество , ПОЛЬША
09:40 19.09.2025
 
В Польше заявили об обнаружении предполагаемых обломков ракеты

В Польше проводят спецоперацию в городе Хойны, где нашли обломки ракеты

© flickr.com / Terra LiberaФлаг Польши
Флаг Польши
Флаг Польши. Архивное фото
© flickr.com / Terra Libera
ВАРШАВА, 19 сен – ПРАЙМ. Военная жандармерия Польши заявила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, как утверждает, предположительно, обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника.
"Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник", — утверждается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.
На объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза.
По утверждению агентства IAR, обломки обнаружил владелец поля. Он сразу же сообщил о находке в полицию. Территория оцеплена.
