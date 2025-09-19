https://1prime.ru/20250919/polsha-862485530.html

В Польше заявили об обнаружении предполагаемых обломков ракеты

В Польше заявили об обнаружении предполагаемых обломков ракеты - 19.09.2025, ПРАЙМ

В Польше заявили об обнаружении предполагаемых обломков ракеты

Военная жандармерия Польши заявила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, как утверждает, предположительно,... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T09:40+0300

2025-09-19T09:40+0300

2025-09-19T09:40+0300

политика

общество

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

ВАРШАВА, 19 сен – ПРАЙМ. Военная жандармерия Польши заявила о проведении спецоперации в городе Хойны Люблинского воеводства на востоке страны, где, как утверждает, предположительно, обнаружены обломки ракеты, использованной для устранения беспилотника. "Военная жандармерия проводит спецоперацию в городе Хойны Люблинского воеводства, где, возможно, обнаружены обломки ракеты, предположительно, использованной для того, чтобы сбить беспилотник", — утверждается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х. На объекте будет проведена тщательная криминалистическая экспертиза. По утверждению агентства IAR, обломки обнаружил владелец поля. Он сразу же сообщил о находке в полицию. Территория оцеплена.

https://1prime.ru/20250918/polsha-862445688.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , польша