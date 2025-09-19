Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/polsha-862529484.html
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления
Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет и дронов над Украиной является безрассудным, так как это может... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T19:43+0300
2025-09-19T19:43+0300
польша
украина
радослав сикорский
дмитрий медведев
мария захарова
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет и дронов над Украиной является безрассудным, так как это может привести к прямому участию Польши в украинском конфликте, считает главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий. "Такое вмешательство автоматом лишит Польшу защиты, предусмотренной статьей 5 Устава НАТО. Назвать шаги господина Сикорского "безответственными" — это еще мягко", — отметил Лисицкий. По его мнению, ответственный политик не должен делать столь резкие заявления. "Те, кто придерживаются воинственных позиций, стремятся к тому, чтобы Польша вмешалась в украинский конфликт. И Польша действительно вовлекается, однако, как должен понимать господин Сикорский, без должной подготовки", — подчеркнул Лисицкий. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне инцидента с дронами, происхождение которых якобы российское, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной. При этом он уточнил, что такое решение Варшава может принять только совместно с союзниками. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил эту идею как провокационную. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками дронов в Польше, заявила, что Варшава может запросить разъяснения через доступные каналы связи.
https://1prime.ru/20250919/mid--862499464.html
https://1prime.ru/20250919/smi-862496369.html
https://1prime.ru/20250918/polsha-862445688.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, радослав сикорский, дмитрий медведев, мария захарова, мид рф, нато
ПОЛЬША, УКРАИНА, Радослав Сикорский, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО
19:43 19.09.2025
 
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления

Do Rzeczy: идея Сикорского сбивать российские БПЛА над Украиной безответственна

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет и дронов над Украиной является безрассудным, так как это может привести к прямому участию Польши в украинском конфликте, считает главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.
"Такое вмешательство автоматом лишит Польшу защиты, предусмотренной статьей 5 Устава НАТО. Назвать шаги господина Сикорского "безответственными" — это еще мягко", — отметил Лисицкий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России
12:12
По его мнению, ответственный политик не должен делать столь резкие заявления.
"Те, кто придерживаются воинственных позиций, стремятся к тому, чтобы Польша вмешалась в украинский конфликт. И Польша действительно вовлекается, однако, как должен понимать господин Сикорский, без должной подготовки", — подчеркнул Лисицкий.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Разведка НАТО не знает причину инцидента с дронами в Польше, пишет CNN
11:44
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне инцидента с дронами, происхождение которых якобы российское, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной. При этом он уточнил, что такое решение Варшава может принять только совместно с союзниками.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил эту идею как провокационную.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками дронов в Польше, заявила, что Варшава может запросить разъяснения через доступные каналы связи.
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Польше высказались о войне с Россией
Вчера, 15:10
 
ПОЛЬШАУКРАИНАРадослав СикорскийДмитрий МедведевМария ЗахароваМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала