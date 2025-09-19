https://1prime.ru/20250919/polsha-862529484.html

В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления

польша

украина

радослав сикорский

дмитрий медведев

мария захарова

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет и дронов над Украиной является безрассудным, так как это может привести к прямому участию Польши в украинском конфликте, считает главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий. "Такое вмешательство автоматом лишит Польшу защиты, предусмотренной статьей 5 Устава НАТО. Назвать шаги господина Сикорского "безответственными" — это еще мягко", — отметил Лисицкий. По его мнению, ответственный политик не должен делать столь резкие заявления. "Те, кто придерживаются воинственных позиций, стремятся к тому, чтобы Польша вмешалась в украинский конфликт. И Польша действительно вовлекается, однако, как должен понимать господин Сикорский, без должной подготовки", — подчеркнул Лисицкий. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на фоне инцидента с дронами, происхождение которых якобы российское, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной. При этом он уточнил, что такое решение Варшава может принять только совместно с союзниками. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил эту идею как провокационную. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками дронов в Польше, заявила, что Варшава может запросить разъяснения через доступные каналы связи.

