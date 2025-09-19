https://1prime.ru/20250919/pravitelstvo--862488309.html

Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Курской области из резервного фонда правительства будет направлено свыше 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в кабмине. Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.

