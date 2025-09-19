Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение - 19.09.2025
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение - 19.09.2025, ПРАЙМ
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение
Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Курской области из резервного фонда правительства будет направлено свыше 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в кабмине. Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.
10:03 19.09.2025
 
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение

Правительство выделило 335 миллионов рублей на здравоохранение Курской области

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Курской области из резервного фонда правительства будет направлено свыше 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в кабмине.
Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.
Экономика Общество РОССИЯ РФ
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала