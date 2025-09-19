https://1prime.ru/20250919/pravitelstvo--862488309.html
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение - 19.09.2025, ПРАЙМ
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение
Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:03+0300
2025-09-19T10:03+0300
2025-09-19T10:03+0300
экономика
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Курской области из резервного фонда правительства будет направлено свыше 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в кабмине. Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.
https://1prime.ru/20250910/genprokuratura--862071480.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ
Курская область получит более 335 миллионов рублей на здравоохранение
Правительство выделило 335 миллионов рублей на здравоохранение Курской области
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Курской области из резервного фонда правительства будет направлено свыше 335 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в кабмине.
Выделенные средства позволят региону в том числе дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.
Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Курской области