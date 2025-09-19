Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе выросли на один процент
бизнес, россия, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
07:17 19.09.2025 (обновлено: 07:42 19.09.2025)
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе 2025 года составили 565,5 тысяч штук, что на 1% больше, чем годом ранее, и лишь на 0,3% меньше, чем в июле этого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В августе 2025 года россияне купили 565,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее (в июле – 567,2 тысячи штук), но на 1% выше результата августа прошлого года (560 тысяч штук)", - говорится в сообщении.
Бессменным лидером продаж среди брендов остается отечественная Lada (137,5 тысяч авто), второе место, как и месяцем ранее, у японской Toyota (57 тысяч штук). За ними расположились корейские бренды Kia и Hyundai (33,3 и 31,7 тысячи проданных автомобилей соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan с показателем в 25,1 тысячи проданных машин.
Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в августе вновь стал седан Lada 2107 (продано 13,5 тысяч штук). Второе и третье места у корейских моделей Kia Rio (11,1 тысячи штук) и Hyundai Solaris (10,8 тысячи штук). На четвертую позицию поднялся Ford Focus (9,9 тысячи штук), который сместил Lada 2114 "Самара-2" (9,8 тысячи штук).
 
