Сайт Пулково взломали
2025-09-19T11:31+0300
происшествия
технологии
аэропорт пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. "Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
