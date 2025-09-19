Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сайт Пулково взломали - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250919/pulkovo-862496052.html
Сайт Пулково взломали
Сайт Пулково взломали - 19.09.2025, ПРАЙМ
Сайт Пулково взломали
Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:31+0300
2025-09-19T11:32+0300
происшествия
технологии
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862166683_231:0:2915:1510_1920x0_80_0_0_d5d82496b8403ad5250a01fe69cac6e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. "Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
https://1prime.ru/20250915/pulkovo-862315016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862166683_566:0:2579:1510_1920x0_80_0_0_18a4d8149a166c9273bf299331550521.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, аэропорт пулково
Происшествия, Технологии, аэропорт Пулково
11:31 19.09.2025 (обновлено: 11:32 19.09.2025)
 
Сайт Пулково взломали

Сайт аэропорта Пулково взломали, его работа ограничена

© РИА Новости . Алексей ДаничевАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань.
"Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
15 сентября, 19:33
 
ПроисшествияТехнологииаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала