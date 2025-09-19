Сайт Пулково взломали

https://1prime.ru/20250919/pulkovo-862496052.html

происшествия

технологии

аэропорт пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Сайт аэропорта "Пулково" взломан, его работа на данный момент ограничена, сообщила авиагавань. "Сайт аэропорта "Пулково" сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена… Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

