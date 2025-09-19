https://1prime.ru/20250919/pulkovo-862496773.html

Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена."Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.Как сообщила руководитель пресс-службы компании "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Саблина, IT-инфраструктура, необходимая для регистрации пассажиров и обслуживания рейсов, не связана с работой сайта. Технические специалисты работают над восстановлением сайта аэропорта.

