Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта - 19.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта
Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта - 19.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта
Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:53+0300
2025-09-19T12:05+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена."Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.Как сообщила руководитель пресс-службы компании "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Саблина, IT-инфраструктура, необходимая для регистрации пассажиров и обслуживания рейсов, не связана с работой сайта. Технические специалисты работают над восстановлением сайта аэропорта.
11:53 19.09.2025 (обновлено: 12:05 19.09.2025)
 
Аэропорт Пулково работает штатно после взлома сайта

Взлом сайта Пулково не повлиял на работу аэропорта

© РИА Новости . Игорь Руссак
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково", чей сайт был взломан, работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее сообщалось, что сайт "Пулково" был взломан, его работа ограничена.
"Аэропорт "Пулково" работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщила руководитель пресс-службы компании "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Саблина, IT-инфраструктура, необходимая для регистрации пассажиров и обслуживания рейсов, не связана с работой сайта. Технические специалисты работают над восстановлением сайта аэропорта.
Сайт Пулково взломали
11:31
 
ПроисшествияТехнологииБизнесРОССИЯаэропорт Пулково
 
 
