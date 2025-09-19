https://1prime.ru/20250919/putin-862504486.html
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill."Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
