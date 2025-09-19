Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине - 19.09.2025
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:11+0300
2025-09-19T13:11+0300
мировая экономика
общество
вена
украина
владимир путин
нато
дональд трамп
михаил ульянов
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill."Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
вена
украина
мировая экономика, общество , вена, украина, владимир путин, нато, дональд трамп, михаил ульянов
Мировая экономика, Общество , Вена, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, Дональд Трамп, Михаил Ульянов
13:11 19.09.2025
 
"Чудесным образом". В США сделали новое заявление о Путине

Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill.
"Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.
СМИ рассказали о новом плане союзников Украины против России
10:38
СМИ рассказали о новом плане союзников Украины против России
10:38
По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.
Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией
10:37
Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией
10:37
 
Мировая экономикаОбществоВенаУКРАИНАВладимир ПутинНАТОДональд ТрампМихаил Ульянов
 
 
