Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill. | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одерживает победу в "третьей мировой войне", пишет американское издание Hill."Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, российский лидер добивается своих целей, подрывая американскую гегемонию.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него, а разговоры об этом абсурдны.

