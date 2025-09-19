Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии - 19.09.2025, ПРАЙМ
Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин, Общество
19:00 19.09.2025 (обновлено: 23:36 19.09.2025)
 
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
Заголовок открываемого материала