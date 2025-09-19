https://1prime.ru/20250919/putin-862537925.html

Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии

Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии - 19.09.2025, ПРАЙМ

Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии

Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T19:00+0300

2025-09-19T19:00+0300

2025-09-19T23:36+0300

россия

промышленность

владимир путин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862537755_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_069996fe798f93c7ab2668bac5be3f74.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862530819.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, владимир путин, общество