Путин: развитие ОПК обсудят на заседании военно-промышленной комиссии

2025-09-19T19:00+0300
2025-09-19T19:00+0300
2025-09-19T23:36+0300
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Госпрограмму развития ОПК РФ обсудят на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня продолжим эту работу и предметно обсудим, как идет формирование проектов государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, а также государственные программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
