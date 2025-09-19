https://1prime.ru/20250919/pvo--862489455.html

ВС России получили комплексы ПВО "Бук-М3"

ВС России получили комплексы ПВО "Бук-М3" - 19.09.2025, ПРАЙМ

ВС России получили комплексы ПВО "Бук-М3"

"Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T10:29+0300

2025-09-19T10:29+0300

2025-09-19T10:29+0300

вооружения

россия

минобороны рф

алмаз-антей

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862489198_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_b22d06c3f01ec239775129f7524cd150.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна. "АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250919/opk--862486748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минобороны рф, алмаз-антей