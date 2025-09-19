https://1prime.ru/20250919/pvo--862489455.html
ВС России получили комплексы ПВО "Бук-М3"
ВС России получили комплексы ПВО "Бук-М3"
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна. "АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год", - говорится в сообщении.
