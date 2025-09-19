https://1prime.ru/20250919/rabotodatel-862478015.html

Работодатель должен компенсировать износ оборудования надомнику

Работодатель должен компенсировать износ оборудования надомнику - 19.09.2025, ПРАЙМ

Работодатель должен компенсировать износ оборудования надомнику

Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T02:31+0300

2025-09-19T02:31+0300

2025-09-19T02:31+0300

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862478015.jpg?1758238288

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты. Согласно Трудовому кодексу РФ, надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых таким работником за свой счет. При этом "в случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ". В кодексе указано, что работодатель выплачивает такую компенсацию и возмещает иные расходы, связанные с выполнением работ на дому, в порядке, определенном трудовым договором. Также трудовым договором должны определяться порядок и сроки обеспечения таких работников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф