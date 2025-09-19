https://1prime.ru/20250919/rabotodatel-862478015.html
Работодатель должен компенсировать износ оборудования надомнику
Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты. | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты.
Согласно Трудовому кодексу РФ, надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых таким работником за свой счет.
При этом "в случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ". В кодексе указано, что работодатель выплачивает такую компенсацию и возмещает иные расходы, связанные с выполнением работ на дому, в порядке, определенном трудовым договором.
Также трудовым договором должны определяться порядок и сроки обеспечения таких работников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции.
