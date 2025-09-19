Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы - 19.09.2025
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
Бактерии и грибки, содержащиеся в слюне, могут значительно повышать вероятность развития рака поджелудочной железы, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Oncology.
здоровье
в мире
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бактерии и грибки, содержащиеся в слюне, могут значительно повышать вероятность развития рака поджелудочной железы, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Oncology."Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — отмечается в работе.Ученые изучили данные более 122 тыс. участников долгосрочных исследований. Оказалось, что определенные микроорганизмы увеличивают риск болезни почти в 3,5 раза."Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — подчеркивают исследователи.Эксперты напоминают: регулярная чистка зубов и использование зубной нити помогают снизить вероятность попадания опасных микробов в организм.
здоровье, в мире
Здоровье, В мире
23:01 19.09.2025
 
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы

JAMA Oncology: микробы из полости рта связаны с высоким риском онкологии

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бактерии и грибки, содержащиеся в слюне, могут значительно повышать вероятность развития рака поджелудочной железы, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Oncology.
"Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — отмечается в работе.
Ученые изучили данные более 122 тыс. участников долгосрочных исследований. Оказалось, что определенные микроорганизмы увеличивают риск болезни почти в 3,5 раза.
"Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — подчеркивают исследователи.
Эксперты напоминают: регулярная чистка зубов и использование зубной нити помогают снизить вероятность попадания опасных микробов в организм.
ЗдоровьеВ мире
 
 
