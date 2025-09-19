https://1prime.ru/20250919/rak-862536691.html
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бактерии и грибки, содержащиеся в слюне, могут значительно повышать вероятность развития рака поджелудочной железы, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Oncology."Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — отмечается в работе.Ученые изучили данные более 122 тыс. участников долгосрочных исследований. Оказалось, что определенные микроорганизмы увеличивают риск болезни почти в 3,5 раза."Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — подчеркивают исследователи.Эксперты напоминают: регулярная чистка зубов и использование зубной нити помогают снизить вероятность попадания опасных микробов в организм.
Ученые изучили данные более 122 тыс. участников долгосрочных исследований. Оказалось, что определенные микроорганизмы увеличивают риск болезни почти в 3,5 раза.
"Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — подчеркивают исследователи.
Эксперты напоминают: регулярная чистка зубов и использование зубной нити помогают снизить вероятность попадания опасных микробов в организм.
