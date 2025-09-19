https://1prime.ru/20250919/reb-862488633.html
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
2025-09-19T10:20+0300
вооружения
технологии
общество
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862488055_0:5:3199:1804_1920x0_80_0_0_a233786c0d2cd98db2dae08523bd3a85.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве. "В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. "Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
технологии, общество , минобороны рф
Вооружения, Технологии, Общество , Минобороны РФ
В Минобороны сообщили о создании нового учреждения для исследований в области РЭБ
