В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
2025-09-19T10:20+0300
2025-09-19T10:20+0300
вооружения
технологии
общество
минобороны рф
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве. "В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. "Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
технологии, общество , минобороны рф
Вооружения, Технологии, Общество , Минобороны РФ
10:20 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.
"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны.
"Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
ВооруженияТехнологииОбществоМинобороны РФ
 
 
