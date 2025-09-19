https://1prime.ru/20250919/roskomnadzor--862483452.html

Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы

Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы - 19.09.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы

Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T08:43+0300

2025-09-19T08:43+0300

2025-09-19T08:43+0300

технологии

бизнес

андрей липов

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы Андрей Липов. "С этого года введен 3%-ный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиардов рублей ежегодно", - сказал Липов в интервью газете "Известия". "Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", - добавил он. "Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство", - указал также Липов: за прошлый год доходы ведомства составили 43,2 миллиарда рублей, по итогам текущего года ожидаются 46 миллиардов.

https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862271835.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, андрей липов, роскомнадзор