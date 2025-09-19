Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/roskomnadzor--862483452.html
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы
Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:43+0300
2025-09-19T08:43+0300
технологии
бизнес
андрей липов
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы Андрей Липов. "С этого года введен 3%-ный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиардов рублей ежегодно", - сказал Липов в интервью газете "Известия". "Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", - добавил он. "Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство", - указал также Липов: за прошлый год доходы ведомства составили 43,2 миллиарда рублей, по итогам текущего года ожидаются 46 миллиардов.
https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862271835.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_206187cb604fafa91f039b579c90a6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, андрей липов, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Андрей Липов, Роскомнадзор
08:43 19.09.2025
 
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы

Роскомнадзор ожидает получения около 12 миллиардов рублей со сбора за рекламу

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Роскомнадзор. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы Андрей Липов.
"С этого года введен 3%-ный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиардов рублей ежегодно", - сказал Липов в интервью газете "Известия".
"Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", - добавил он.
"Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство", - указал также Липов: за прошлый год доходы ведомства составили 43,2 миллиарда рублей, по итогам текущего года ожидаются 46 миллиардов.
Роскомнадзор
Роскомнадзор ограничил доступ к 19 тысячам сайтов с фейками о выборах
14 сентября, 19:01
 
ТехнологииБизнесАндрей ЛиповРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала