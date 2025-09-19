Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья - 19.09.2025, ПРАЙМ
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья - 19.09.2025, ПРАЙМ
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья
"Экипаж" из животных в составе 75 мышей и более полутора тысяч мух-дрозофил вернулся на Землю после полёта по орбите на аппарате "Бион-М" №2 продолжительностью... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:30+0300
2025-09-19T11:30+0300
общество
технологии
здоровье
оренбургская область
москва
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/83460/41/834604143_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_3c4b914409351edf0101dcc84ca850ce.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Экипаж" из животных в составе 75 мышей и более полутора тысяч мух-дрозофил вернулся на Землю после полёта по орбите на аппарате "Бион-М" №2 продолжительностью в один месяц, сообщил в пятницу "Роскосмос"."Приземлился спускаемый аппарат биологического спутника "Бион-М" №2", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".В прикреплённом фото указывается, что ориентировочное место посадки находится в Оренбургской области.Отмечается, что после приземления живые организмы отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях."Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров. В течение полёта "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.Во время разработки начало миссии неоднократно переносилось. Изначально аппарат хотели отправить на круговую орбиту высотой 800 километров, однако затем выбрали высокоширотную, чтобы проверить реакцию живых организмов на более жесткие условия. На орбите, по которой летал "Бион-М" №2, заряженные частицы вносят на 30% больший вклад в долю радиации, другая геомагнитная обстановка, есть риск получения существенной космической радиации в случае солнечных событий, в отличие от традиционных орбит с наклонением 50-60 градусов.Мыши на спутнике располагались по три особи в 25 разных отсеках. Шестьдесят из них получали пастообразный корм, а ещё 15 – сухой брикетированный. Как сообщал ранее ИМБП, аналогичные эксперименты будут проведены на мышах на Земле в оборудовании, воспроизводящем микроклимат на спутнике, и в стандартном виварии.Эксперимент "Эпицитом" с мухами-дрозофилами проводился для исследования биологической опасности новой орбиты. Кроме того, на аппарате были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, с лекарственными растениями, семенами и водорослями, а также микроорганизмами. Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов накануне старта миссии сообщил, что результаты покажут, безопасно ли отправлять людей на полярную орбиту, и помогут принять решение о наклонении орбиты перспективной Российской орбитальной станции."Бион-М" №2 стал далеко не первым отечественным спутником с животными на орбите. СССР 1951 по 1958 годы запустил 29 запусков ракет с собаками на борту, в космосе побывали 50 животных, причём некоторые дважды (самые известные - первая собака в космосе Лайка и первые вернувшиеся из космоса Белка и Стрелка). Эксперименты, проведённые в ходе этих полётов, позволили, в том числе, осуществить первый полёт человека в космос (Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года).Эксперименты на собаках, а также грызунах и других биологических объектах проводились и позже – на кораблях "Восток" в 1960-е годы.В рамках программы "Бион", с 1973 по 1996 годы состоялись полёты 11 биоспутников, на которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы.Полёты "Бионов" были возобновлены в ХХI веке. Первый запуск модернизированного аппарата "Бион-М" состоялся в 2013 году. Он стал первым в мире 30-суточным полётом автоматического космического аппарата с живыми объектами на борту. Тогда на орбите побывали мыши, песчанки, гекконы, улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.
оренбургская область
москва
общество , технологии, здоровье, оренбургская область, москва, роскосмос
Общество , Технологии, Здоровье, Оренбургская область, МОСКВА, Роскосмос
11:30 19.09.2025
 
Спутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья

Экипаж из мышей и мух вернулся на Землю после полёта по орбите на аппарате "Бион-М" №2

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации Роскосмос - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Экипаж" из животных в составе 75 мышей и более полутора тысяч мух-дрозофил вернулся на Землю после полёта по орбите на аппарате "Бион-М" №2 продолжительностью в один месяц, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Приземлился спускаемый аппарат биологического спутника "Бион-М" №2", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Роскосмоса".
В прикреплённом фото указывается, что ориентировочное место посадки находится в Оренбургской области.
Отмечается, что после приземления живые организмы отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.
"Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров. В течение полёта "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.
Во время разработки начало миссии неоднократно переносилось. Изначально аппарат хотели отправить на круговую орбиту высотой 800 километров, однако затем выбрали высокоширотную, чтобы проверить реакцию живых организмов на более жесткие условия. На орбите, по которой летал "Бион-М" №2, заряженные частицы вносят на 30% больший вклад в долю радиации, другая геомагнитная обстановка, есть риск получения существенной космической радиации в случае солнечных событий, в отличие от традиционных орбит с наклонением 50-60 градусов.
Мыши на спутнике располагались по три особи в 25 разных отсеках. Шестьдесят из них получали пастообразный корм, а ещё 15 – сухой брикетированный. Как сообщал ранее ИМБП, аналогичные эксперименты будут проведены на мышах на Земле в оборудовании, воспроизводящем микроклимат на спутнике, и в стандартном виварии.
Эксперимент "Эпицитом" с мухами-дрозофилами проводился для исследования биологической опасности новой орбиты. Кроме того, на аппарате были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, с лекарственными растениями, семенами и водорослями, а также микроорганизмами. Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов накануне старта миссии сообщил, что результаты покажут, безопасно ли отправлять людей на полярную орбиту, и помогут принять решение о наклонении орбиты перспективной Российской орбитальной станции.
"Бион-М" №2 стал далеко не первым отечественным спутником с животными на орбите. СССР 1951 по 1958 годы запустил 29 запусков ракет с собаками на борту, в космосе побывали 50 животных, причём некоторые дважды (самые известные - первая собака в космосе Лайка и первые вернувшиеся из космоса Белка и Стрелка). Эксперименты, проведённые в ходе этих полётов, позволили, в том числе, осуществить первый полёт человека в космос (Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года).
Эксперименты на собаках, а также грызунах и других биологических объектах проводились и позже – на кораблях "Восток" в 1960-е годы.
В рамках программы "Бион", с 1973 по 1996 годы состоялись полёты 11 биоспутников, на которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы.
Полёты "Бионов" были возобновлены в ХХI веке. Первый запуск модернизированного аппарата "Бион-М" состоялся в 2013 году. Он стал первым в мире 30-суточным полётом автоматического космического аппарата с живыми объектами на борту. Тогда на орбите побывали мыши, песчанки, гекконы, улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.
ОбществоТехнологииЗдоровьеОренбургская областьМОСКВАРоскосмос
 
 
Заголовок открываемого материала