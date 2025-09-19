День оружейника в России

https://1prime.ru/20250919/rossija-862477176.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. День оружейника отмечается в России в пятницу. Ниже приводится справочная информация. Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года. С просьбой поддержать ходатайство Союза российских оружейников об учреждении дня российского оружейника выступил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Решение об установлении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире. Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века. Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входили хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября. Предприятия и организации, предназначенные для удовлетворения военных потребностей России, входят в ОПК страны. На сегодняшний день ОПК Минпромторга РФ включает в себя более 1300 предприятий, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа. В целом же в этой сфере занято более 10 тысяч компаний — они не имеют полной военной специализации, но делают для ОПК компоненты, узлы, детали. ОПК является наиболее высокотехнологичным и наукоемким сегментом отечественной промышленности. На предприятиях ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, военной и специальной техники, создают уникальные технологии, не имеющие аналогов в мире. Благодаря им российские армия и флот оснащаются стратегическими ракетными комплексами, атомными субмаринами, самолетами и вертолетами, средствами защиты и предупреждения удара. Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные силы РФ всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным "Рособороэкспорта" (единственный государственный посредник при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении всего спектра продукции военного назначения), с начала 2000-х годов по 2019 год Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов. "Рособоронэкспорт" за два десятилетия своего существования стал одним из лидеров на международном рынке вооружений и добился серьезных результатов в продвижении продукции отечественных предприятий. По данным гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, портфель оружейных заказов компании к концу 2024 года достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти. В начале 2025 года стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, за последнее время компания успешно реализовала более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах "Рособоронэкспорта" – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ. По прогнозам российского спецэкспортера, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка вооружений, что вдвое больше текущих показателей. Российские оружейники – признанные во всем мире мастера своего дела, обладающие высокими профессиональными навыками и творческим подходом к решению самых сложных технологических задач. Профессиональный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, инженеров и конструкторов. Президент РФ Владимира Путина заявил, что Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну от любых внешних посягательств. Празднование Дня оружейника проходит в основном в городах, где расположены предприятия российского ОПК. Наиболее широко его отмечают в Туле и Ижевске, которые считаются столицами военно-промышленного комплекса страны. В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты. В рамках праздничных мероприятий также проходит награждение государственными наградами отличившихся работников и ветеранов предприятий ОПК.

