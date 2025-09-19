В России выявили 61 сайт по незаконной продаже выписок из ЕГРН

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
общество
рф
росреестр
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Росреестр в январе-сентябре 2025 года выявил в России 61 интернет-ресурс по незаконной продаже выписок из ЕГРН, рассказали РИА Недвижимость в ведомстве. "Выявлены 46 сайтов сайтов-двойников Росреестра и публичной кадастровой карты и 15 телеграм-каналов, осуществляющих незаконную продажу сведений из ЕГРН, 12 телеграм-каналов уже заблокированы в судебном порядке", - отметили там. При этом за девять месяцев прошлого года Росреестр обнаружил и заблокировал 51 сайт-двойник и шесть телеграм-каналов. Результат всего 2024 года - 78 сайтов-двойников и 13 телеграм-каналов. "Количество подобных интернет-сервисов постепенно сокращается, поскольку Росреестр и органы прокуратуры РФ своевременно реагируют на новые каналы незаконной продажи сведений из ЕГРН", - отметили в Росреестре. Там также подчеркнули, что граждане, прибегая к таким услугам, как правило, получают недостоверные сведения или вовсе остаются без информации. В 2021 году был принят закон, запрещающий создание и функционирование ресурсов, через которые незаконно предоставляются в виде выписок сведения из реестра. При этом закон не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.
03:16 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Росреестр в январе-сентябре 2025 года выявил в России 61 интернет-ресурс по незаконной продаже выписок из ЕГРН, рассказали РИА Недвижимость в ведомстве.
"Выявлены 46 сайтов сайтов-двойников Росреестра и публичной кадастровой карты и 15 телеграм-каналов, осуществляющих незаконную продажу сведений из ЕГРН, 12 телеграм-каналов уже заблокированы в судебном порядке", - отметили там.
При этом за девять месяцев прошлого года Росреестр обнаружил и заблокировал 51 сайт-двойник и шесть телеграм-каналов. Результат всего 2024 года - 78 сайтов-двойников и 13 телеграм-каналов.
"Количество подобных интернет-сервисов постепенно сокращается, поскольку Росреестр и органы прокуратуры РФ своевременно реагируют на новые каналы незаконной продажи сведений из ЕГРН", - отметили в Росреестре.
Там также подчеркнули, что граждане, прибегая к таким услугам, как правило, получают недостоверные сведения или вовсе остаются без информации.
В 2021 году был принят закон, запрещающий создание и функционирование ресурсов, через которые незаконно предоставляются в виде выписок сведения из реестра. При этом закон не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости.
 
