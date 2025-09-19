Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в июле сократила импорт томатов из Казахстана - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле сократила импорт томатов из Казахстана
Россия в июле сократила импорт томатов из Казахстана
03:16 19.09.2025
 
Россия в июле сократила импорт томатов из Казахстана

Россия в июле на 24% сократила импорт томатов из Казахстана

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в июле в годовом выражении на 24% сократила импорт томатов из Казахстана - до 1,85 миллиона долларов, зато заметно увеличила покупки огурцов - вдвое, до 210,8 тысячи долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики.
В целом ввоз овощей из соседней страны Россия сократила на 15%, до 2,6 миллиона долларов. При этом страна является их довольно заметным покупателем у Казахстана - в середине лета РФ потребила четверть экспорта соответствующей продукции.
Кроме томатов, просели и некоторые другие продукты питания. Так, импорт капусты сократился почти на треть - до 53,2 тысячи долларов.
При этом еще некоторые овощи показали положительную динамику по сравнению с предшествующим годом. Например, поставки лука из Казахстана в РФ выросли на 12,4%, до 235,2 тысячи долларов. Также летом 2024 года Россия не закупала там бобовые, а в июле этого года потратила на них 23,5 тысячи долларов.
 
