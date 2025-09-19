https://1prime.ru/20250919/rossija-862478721.html

В России в 1,5 раза вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ

В России в 1,5 раза вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ - 19.09.2025, ПРАЙМ

В России в 1,5 раза вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ

Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года,... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T03:49+0300

2025-09-19T03:49+0300

2025-09-19T03:49+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862478721.jpg?1758242984

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "Фишинг становится более качественным и таргетированным, что достигается с помощью искусственного интеллекта. По данным RED Security SOC, объем фишинговых писем с признаками применения ИИ вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. В целом, первую строчку в списке самых популярных у мошенников схем для получения первичного доступа в инфраструктуру компаний заняло использование утекших данных корпоративных учетных записей, в большинстве случаев принадлежащих рядовым сотрудникам организаций. Применение этого вектора атаки встречалось в 35% случаев, что на 12 процентных пунктов чаще, чем за аналогичный период прошлого года. "Это свидетельствует о том, что базы скомпрометированных корпоративных учетных записей, широко доступные в даркнете, содержат достаточный объем информации для атак на крупнейшие российские компании, чем стали активнее пользоваться атакующие", - добавили аналитики. Отмечается, что фишинг занял второе место по популярности с долей в 30%, тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Чаще всего хакеры прибегали к методу вредоносных вложений к рассылкам. На третьем месте по популярности с долей в 20% оказалась эксплуатация уязвимостей и некорректных конфигураций в доступных из интернета приложениях. Это связано с тем, что процесс аудита защищенности IT-периметра и устранения уязвимостей реализован только в 40% крупных компаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии