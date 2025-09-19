Россия вдвое увеличила закупки шоколада у Казахстана

https://1prime.ru/20250919/rossija-862480334.html

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862480334.jpg?1758251845

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года вдвое в годовом выражении увеличила закупки шоколада у Казахстана - до 5,098 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики. В то же время это не самый заметный показатель в этом году: апрельские объемы были еще выше - тогда импорт составлял 5,88 миллиона долларов. Россия - известный ценитель казахского лакомства: в середине лета страна потребила 44,2% ее экспорта. В тройку крупнейших импортеров вошли также Узбекистан (19,2%) и Азербайджан (14,1%). А из стран дальнего зарубежья десертом интересовалась Германия - в июле она потратила на казахский шоколад 111,1 тысячи долларов.

2025

