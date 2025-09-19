В "Авито" рассказали, на какие кроссоверы россияне чаще запрашивали кредит

https://1prime.ru/20250919/rossijane-862479667.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Чаще всего в 2025 году россияне оставляли заявки на кредит для покупки кроссоверов Kia Sportage, Toyota RAV4 и Lada Niva, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали историю заявок на кредиты на покупку кроссоверов и внедорожников с пробегом у частных продавцов в 2025 году. Оказалось, что чаще всего хотели приобрести в кредит Kia Sportage, Toyota RAV4, а также Lada 4x4 (Нива)", - говорится в сообщении. Так, на Kia Sportage пришлось 4% от всех заявок, на Toyota RAV4 - 2,8%, а на Lada Niva - 2,7%. В топ-5 моделей попали также Volkswagen Tiguan (2,3%) и BMW X5 (2,2%). Среди марок по количеству заявок на кредит в РФ лидируют Toyota (8,1% от всех заявок), Kia (7,4%), Hyundai (6,6%), Nissan (6,2%) и BMW (5,5%). При этом средняя сумма в заявках по всем маркам составила 1,5 миллиона рублей. Минимальной она оказалась у кроссоверов китайского бренда Lifan (518 000 рублей), а максимальной – у LiXiang (3,9 миллиона рублей). "Средний срок, на который хотели взять кредит, составил 6,7 года. При этом быстрее всего погасить кредит планировали при покупке внедорожников Lifan, Great Wall, Lada, Chevrolet и УАЗ – за 6,2-6,4 года", - отметили в "Авито". "В августе и сентябре мы фиксируем рост числа заявок на кредит для покупки моделей сегмента SUV. Одна из причин такого тренда – сезонный рост активности пользователей: в конце весны интерес к покупке авто снижается и возвращается к высоким показателям к осени. Кроме того, положительная динамика может быть связана и с оживлением рынка на фоне снижения ключевой ставки в сентябре", - прокомментировал руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования "Авито Авто" Константин Болдырев.

