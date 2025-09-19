https://1prime.ru/20250919/rossijane-862481015.html
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, показал опрос
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, показал опрос - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, показал опрос
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T07:05+0300
2025-09-19T07:05+0300
2025-09-19T07:05+0300
технологии
общество
татарстан
мтс
x5 retail group
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862481015.jpg?1758254745
КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый предпочитают 64% респондентов, генерируя новый контент, и 69% - при поиске информации, говорится в совместном исследовании разработчика MWS AI (входит в МТС Web Services) и российской продуктовой розничной компании X5 (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"Опрос показал, что при работе с генеративным ИИ пользователи предпочитают текстовые запросы. Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации - 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов", - сказано в исследовании, проведенном в преддверии Kazan Digital Week.
Функция загрузки изображения используется довольно часто: так, 39% опрошенных применяют ее при создании материалов, а 32% - при поиске информации.
Что касается жителей Татарстана, аналитики выяснили, что 58% используют генеративный ИИ, причем каждый десятый - ежедневно. "Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. Сервисы "Яндекса", такие как YandexGPT и "Шедеврум", используют 69% респондентов, а продукты "Сбера" - GigaChat и Kandinsky - применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью - их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно", - отмечается в исследовании.
Как прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, в будущем ожидается значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений - именно за счет того, что они смогут вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний.
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , татарстан, мтс, x5 retail group, яндекс
Технологии, Общество , ТАТАРСТАН, МТС, X5 Retail Group, Яндекс
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, показал опрос
MWS AI: россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом
КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый предпочитают 64% респондентов, генерируя новый контент, и 69% - при поиске информации, говорится в совместном исследовании разработчика MWS AI (входит в МТС Web Services) и российской продуктовой розничной компании X5 (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"Опрос показал, что при работе с генеративным ИИ пользователи предпочитают текстовые запросы. Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации - 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов", - сказано в исследовании, проведенном в преддверии Kazan Digital Week.
Функция загрузки изображения используется довольно часто: так, 39% опрошенных применяют ее при создании материалов, а 32% - при поиске информации.
Что касается жителей Татарстана, аналитики выяснили, что 58% используют генеративный ИИ, причем каждый десятый - ежедневно. "Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. Сервисы "Яндекса", такие как YandexGPT и "Шедеврум", используют 69% респондентов, а продукты "Сбера" - GigaChat и Kandinsky - применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью - их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно", - отмечается в исследовании.
Как прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, в будущем ожидается значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений - именно за счет того, что они смогут вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний.