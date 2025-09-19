Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия внесут поправки в договор по косвенным налогам
МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия планируют внести поправки в договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства. "Одобрить проект протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. При этом планируется временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу.
08:57 19.09.2025
 
Россия и Белоруссия внесут поправки в договор по косвенным налогам

МИНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия планируют внести поправки в договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
"Одобрить проект протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
При этом планируется временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу.
